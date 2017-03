Vicenza, divieto di transito notturno per i mezzi pesanti a Sant'Agostino

Il settore Mobilità e trasporti ha istituito il divieto di transito per i mezzi pesanti, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto di viale Sant’Agostino, da via della Tecnica (Comune di Vicenza) a via Breganzola (Comune di Arcugnano). Il divieto istituito con ordinanza ha valore in orario notturno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Il divieto di transito va ad integrare quello già esistente in via Montegrappa (Comune di Altavilla Vicentina) allo scopo di rispondere alle esigenze dei cittadini residenti nel tratto di viale Sant’Agostino, tra via della Tecnica a via Breganzola, che lamentano numerosi passaggi di mezzi pesanti, in particolare nelle ore notturne che dalla zona industriale raggiungono via Montegrappa.

Con l’istituzione del nuovo divieto il traffico pesante verrà bloccato nel punto di provenienza, quindi la zona industriale di Vicenza (viale della Tecnica), dove c’è la possibilità di effettuare un’inversione di marcia che consentirà l’efficace rispetto dei divieti.