Vicenza, dal 5 aprile disagi al traffico in viale Diaz per lavori

Prenderanno il via domani, giovedì 5 aprile, condizioni meteo permettendo, i lavori di scavo per la posa di cavidotti della rete elettrica in viale Diaz, nel tratto compreso tra viale Ferrarin e via Albricci.

L'intervento, a cura di Aim Amcps, si protrarrà per 15 giorni e, quindi, salvo imprevisti, fino a mercoledì 25 aprile. Il cantiere, dallo sviluppo di circa 200 metri, verrà installato dalla rotatoria "Diaz – Ferrarin" fino all'intersezione con via Albricci, mediante la chiusura di una delle due corsie di marcia di viale Diaz. La circolazione su viale Diaz, dalla rotatoria con via Ferrarin in direzione della rotatoria dell'Albera, avverrà, quindi, su una sola corsia.

Sono possibili rallentamenti. Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it/.