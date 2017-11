Cosmofood: il salone del cibo in Fiera a Vicenza

Conto alla rovescia per la 5^ edizione di Cosmofood, manifestazione per i settori food, beverage e professional equipment per la ristorazione, in programma dall’11 al 14 novembre presso la Fiera di Vicenza. Organizzato da Italian Exhibition Group Spa(società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza), dalla sua prima edizione Cosmofood ha registrato una crescita constante, un trend confermato anche quest’anno con un aumento del 15% degli espositori, che arriveranno a quota 500.

Cosmofood si distingue per un format che integra l’offerta al consumatore finale (B2C) a quella per gli operatori professionali (B2B).L’area dedicata al mondo B2C presenterà le eccellenze dell’enogastronomia italiana, con focus su vino, birra artigianale, prodotti food di qualità, intolleranze alimentari, prodotti bio e per vegani. Il visitatore in fiera potrà conoscere migliaia di prodotti direttamente dai produttori, degustarli e acquistarli.

Nell’area riservata al segmento B2B saranno invece protagoniste aziende leader per i comparti Ho.Re.Ca, food service, retail e contract.Gestori di bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive, gelaterie, pasticcerie, buyer e operatori della GDO, grossisti specializzati e società di catering potranno trovare prodotti quali impianti, attrezzature e accessori per la ristorazione professionale.

Oltre 100 gli appuntamenti in calendario rivolti al pubblico. Showcooking con chef stellati, big della ristorazione e foodblogger,degustazioni, seminari sulle ultime tendenze e corsi di formazione: dalla cucina smart a quella green, dal neuro food marketing alle app per il mondo della ristorazione, dalla tradizione culinaria allo zeocooking.