Vicenza, congresso Cisl in Fiera: oltre 200 i delegati

Saranno oltre 200 i delegati chiamati a raccolta per il 18° Congresso provinciale di Cisl Vicenza, che si svolgerà mercoledì 15 e giovedì 16 marzo in Fiera a Vicenza. L’assemblea, in rappresentanza dei 1500 delegati appartenenti alle 17 categorie sindacali dell’organizzazione, designerà i componenti del nuovo Consiglio generale, da cui sarà eletto il segretario generale alla guida della Cisl vicentina per i prossimi quattro anni. Intitolato “Progettare il territorio, rigenerare comunità. Con il sindacato per un nuovo sviluppo”, il congresso sarà lo spazio di riflessione e dibattito intorno ad alcuni temi strategici e alle grandi “questioni aperte” del Vicentino: territorio, comunità, sviluppo e innovazione le sue parole chiave.

«Sarà un momento importante, per dirci quale vogliamo sia la rotta dell’organizzazione vicentina da qui ai prossimi anni e rafforzare il nostro senso di identità, ma insieme per rinsaldare il nostro patto col territorio» ha anticipato in conferenza stampa Raffaele Consiglio, segretario generale provinciale di Cisl Vicenza, illustrando contenuti e programma del 18° congresso. «Ogni giorno incontriamo lavoratori, pensionati, cittadini e famiglie attraverso l’attività intensa delle categorie ma anche dei nostri numerosi servizi – ha continuato Consiglio –. Un’opportunità di ascolto e di “presidio” quotidiano che ci fa essere, ne siamo convinti, un’antenna importante sul territorio. Ma ci consegna al contempo una forte responsabilità, tanto più in questo tempo difficile e permeato da veloci cambiamenti: quella di sapere leggere con anticipo i nuovi bisogni ma anche i rischi possibili sul fronte della coesione sociale, come di saper immaginare risposte nuove». «Un patrimonio prezioso, che insieme al nostro contributo di idee e proposte vogliamo mettere a disposizione del territorio. Il Congresso di Cisl Vicenza sarà il momento per rimarcare con forza e convinzione tutto questo» ha concluso.

Nella mattinata di apertura, mercoledì 15, numerosi gli ospiti attesi, a partire dal sindaco Achille Variati, i segretari generali di Cgil e Uil, i rappresentati delle maggiori associazioni economiche, ma anche i presidenti di alcune realtà imprenditoriali e cooperative e di esponenti del mondo sociale e non profit vicentino. Dopo le procedure congressuali di rito, la relazione del segretario generale uscente Raffaele Consiglio.

Nel pomeriggio della prima giornata, il confronto congressuale si declinerà in tre tavoli tematici: ai delegati il compito di restituire le priorità emerse dal dibattito interno ai diversi settori e nei luoghi di lavoro. Il primo tavolo, intitolato “Governo delle reti e dello Sviluppo locale”, sarà coordinato da Patrizia Messina, del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e internazionali dell’Università di Padova; il secondo, “Fattori di innovazione e di sviluppo dell’industria, del manifatturiero e dell’artigianato”, da Paolo Gubitta, del Dipartimento Scienze economiche ed aziendali dell’Università di Padova; infine il terzo, “Nuove infrastrutture per lo sviluppo locale”, da Luca Romano, direttore di Local Area network. «A partire dalle riflessioni emerse nei gruppi di lavoro, e più ampiamente dalle due giornate, Cisl Vicenza elaborerà poi una proposta politica per il territorio – ha spiegato Lorenza Leonardi, componente della segreteria –: un territorio fino a ieri laboratorio di innovazione e oggi terreno di sfide importanti per la generazione di nuove architetture istituzionali, sociali, culturali».

Nella seconda giornata, i lavori proseguiranno con il dibattito congressuale e le votazioni, che porteranno all’elezione del segretario generale e della segreteria; eletti anche i delegati vicentini al congresso regionale del prossimo maggio. Previsti nei due giorni gli interventi del segretario generale Cisl Veneto Onofrio Rota e del segretario confederale Gigi Petteni.

Cisl Vicenza conta oggi circa 63mila iscritti e 1500 delegati nei posti di lavoro; al sindacato dei pensionati aderiscono 28mila persone. Un’organizzazione di rappresentanza ma anche un sistema integrato di servizi, a cui si rivolgono ogni anno 150mila utenti.