Vicenza, Confartigianato: "Autoliquidazione dei premi Inail entro il 16 febbraio"

Confartigianato Vicenza rende noto che scade giovedì 16 febbraio il termine per l’Autoliquidazione dei premi Inail 2017 da parte delle aziende e l’invio dell’apposito modello. Per effettuare il pagamento, ogni assicurato deve calcolare l’ammontare della rata e della regolazione del premio assicurativo. Per agevolare i propri iscritti in questa incombenza, Confartigianato ha da tempo attivato un apposito servizio che offre: consulenza gratuita; compilazione dei modelli Inail (gratuita per chi non ha dipendenti); richiesta di rateizzazione dei premi assicurativi; pagamento telematico delle somme dovute. Il servizio, naturalmente, è fornito in tutte le sedi territoriali di Confartigianato.