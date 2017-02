Vicenza, comunicare sul web: workshop Cna per artigiane e imprenditrici

L’appuntamento con “La comunicazione nelle organizzazioni al plurale: le parole giuste per comunicare nel web”, seminario promosso da Cna Vicenza, è martedì 7 febbraio, dalle ore 18, nella sede provinciale in via Zampieri,19.

"L’impulso a cambiare e crescere è la principale sfida che devono affrontare le PMI per lavorare in mercati sempre più complessi ed agguerriti - afferma Anna Dall’Alba, presidente provinciale Cna Impresa Donna - Siamo convinti che le “aggregazioni” costituiscano un’importante occasione per una spinta competitiva al proprio business e che la comunicazione sia, oggi più che mai, una delle principali leve strategiche".

Il workshop intende presentare gli elementi chiave della comunicazione per una nuova cultura d’impresa, avvalendosi di esperienze e professionalità di relatrici esperte del settore: Regina Moretto – copywriter esperta in “Scrittura Potente”; Barbara Bonaventura – esperta di Marketing strategico e operativo; Laura Aglio – esperta di strategie aziendali e Marketing digitale.



Un programma ricco, che prevede l’approfondimento di tematiche rilevanti: dalle buone prassi sulla comunicazione efficace per le pari opportunità, alla gestione dei conflitti (comunicazione non violenta); dalla condivisione di strategie di comunicazione efficaci nel gruppo di direzione aziendale, alle principali tecniche di web e social media marketing.

"Le tecniche di comunicazione e l’utilizzo di strumenti innovativi web e social per trasmettere contenuti rivestono ormai un ruolo fondamentale nelle aziende di successo - sottolinea Cinzia Fabris, presidente provinciale Cna Vicenza - Vogliamo dare alle Artigiane ed Imprenditrici la possibilità di conoscere strumenti di lavoro oggi indispensabili, ma anche creare nuovi momenti di incontro e formazione, favorendo la condivisione di know how , proponendo spunti e sviluppando idee".

Il workshop è finanziato dalla Regione Veneto all’interno del Progetto FSE – POR 2014-2020 “Investiamo a favore della crescita e dell’occupazione - Pari opportunità nel lavoro che cambia - Investiamo nell’occupazione femminile”.