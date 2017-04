Vicenza, boom di vendita auto: 12% in più nel trimestre

I dati del primo trimestre 2017 sulle immatricolazioni registrano una impennata di vendita di auto a Vicenza, al primo posto nella classifica del Veneto elaborati dal Gruppo Auto Moto di Confcommercio in base al rapporto Unrae. La provincia con la maggiore crescita è quella berica.

Un boom di oltre il 12% di auto immatricolate per la provincia vicentina. Segue Padova con più 9%, mentre l'unico dato negativo a Belluno (-5,32%). Il mercato dell'auto nella regione conferma la ripresa del 2016 anche a inizio 2017; il primo trimestre segna infatti in regione un incremento del 5,41% di auto immatricolate.

Da gennaio a marzo 2017 sono stati immatricolati 42.285 veicoli in Veneto, 171 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A Vicenza, 8.143, 3161 delle quali di nuova fabbricazione. Secondo il presidente regionale del gruppo Auto Moto Giorgio Sina "Il mercato non aumenta grazie al privato, ma alle società di noleggio e alle chilometro zero".