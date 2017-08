Vicenza, ad agosto boom di visitatori in Basilica Palladiana

Dal 25 marzo, data di apertura annuale del monumento, sono già 50.174 i biglietti e 4.059 gli abbonamenti emessi dalla biglietteria della Basilica palladiana per la visita alle logge, al salone e alla terrazza superiore, dove anche per questa stagione è stato allestito un bar con vista sulla città.

Un picco di visitatori è stato registrato nelle settimane centrali di agosto quando, complici la presenza di molti turisti, le lunghe giornate di sole, l'apertura ferragostana e l'introduzione della tariffa di accesso al monumento ad 1 euro per i residenti e a 2 euro per i non residenti (a causa della chiusura del salone per l'allestimento della mostra su Van Gogh), le visite hanno raggiunto numeri mai toccati prima nella stagione: 2.914 i biglietti staccati nella settimana tra l'8 e il 13 agosto (1.606 per residenti e 1.335 per non residenti) e addirittura 3.552 nella settimana tra il 14 e il 20 agosto (1.801 residenti e 1.751 non residenti).

Complessivamente, oltre ai 4.059 abbonati che hanno accesso libero al monumento per tutta la stagione, dal 25 marzo al 20 agosto sono già saliti su logge e terrazza 21.902 residenti in città e provincia e 21.202 non residenti per un totale di 50.174 biglietti singoli. Inoltre, in aggiunta a questi visitatori, 7.070 persone hanno visitato anche le mostre allestite nel medesimo periodo all'interno del salone.

Gli incassi generati dagli ingressi in Basilica ammontano a 142.998 euro, di cui 20.295 euro derivanti dagli abbonamenti, 112.086 euro dai biglietti di accesso al monumento, 10.549,50 euro dalla percentuale spettante al Comune sui biglietti di accesso alle mostre e 67,50 euro dalle visite promozionali al monumento riservate a gruppi di bambini frequentanti i centri estivi.

La Basilica palladiana resterà aperta al pubblico fino al 25 settembre, dal martedì alla domenica.