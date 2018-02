Vicenza, arriva la Carta Famiglia : sconti e riduzioni tariffarie

Anche a Vicenza le famiglie residenti in città con almeno 3 figli minori e un Isee fino a 30 mila euro potranno chiedere la Carta della famiglia, una card per ottenere sconti e riduzioni tariffarie sull'acquisto di alcuni beni e servizi concessi da una serie di soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa. Le agevolazioni potranno essere praticate su molti beni e servizi: dagli alimentari ai medicinali, passando per le bollette di luce e acqua, soggiorni alberghieri e corsi di formazione sulla base delle disponibilità di commercianti ed enti gestori.

Lo ha stabilito oggi la giunta, dando il via libera alla predisposizione di un avviso rivolto a commercianti locali per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse a diventare «Amico della famiglia», nel caso di applicazione di sconti pari o superiori al 5 per cento rispetto al normale prezzo di listino, o «Sostenitore della famiglia», con agevolazioni pari o superiori al 20 per cento. "Questa carta si rivolge a tutta la cittadinanza – ha spiegato l'assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala – sarà rilasciata gratuitamente, senza dover presentare l'Isee, che sarà scaricato dal portale dell'Inps, e avrà validità biennale”.

I BENEFIT PREVISTI