Vicenza, al via i lavori su viale Riviera Berica: disagi al traffico

Da domani, giovedì 20 luglio, e per 90 giorni circa, prenderanno il via i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria su viale Riviera Berica, immediatamente a sud dell'intersezione con via Barbarano.

Viale Riviera Berica subirà un restringimento della carreggiata che resterà percorribile in entrambi i sensi di marcia. Potranno verificarsi rallentamenti alla circolazione.

La rotatoria darà accesso alla nuova viabilità del PAC 3 (piano urbanistico attuativo Campedello 3), in fase di realizzazione. A completamento dell'intervento si procederà con la sistemazione dei marciapiedi e con la realizzazione di una pista ciclabile – che costituirà l'avvio della ciclabile interna al PAC 3 – attorno alla nuova rotatoria.

Tra circa un mese ci sarà la rotatoria provvisoria, con new jersey, al fine di verificarne la migliore funzionalità prima di quella definitiva.