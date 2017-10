Abilmente col botto: oltre 62 mila visitatori per l'edizione autunno 2017

Abilmente Autunno si espande e taglia il traguardo dei 62.000 visitatori, con una crescita del +3,5% rispetto all’edizione di dodici mesi fa. La Festa della Creatività, organizzata daItalian Exhibition Group (società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza) dal 19 al 22 ottobre nel quartiere fieristico vicentino, ha accolto migliaia di appassionate e di appassionati da tutta Italia e da diversi paesi europei, non solo i più vicini come Svizzera, Austria e Slovenia ma anche Francia e Spagna.

Il pubblico ha premiato il format che ha ampliato un’offerta espositiva di qualità, con la presenza di 367 espositori (di cui oltre il 20% al loro debutto davanti ad Abilmente) provenienti da 17 regioni italiane e da 10 Paesi esteri, e la matrice esperienziale della manifestazione, con oltre 1.000 appuntamenti tra eventi, mostre e workshop sulle novità del mondo della creatività manuale e dei prodotti 'Do It Yourself'.

Abilmente è la prima fiera ad offrire il panorama più completo sulle novità, le tendenze e le idee nel mondo della manualità insieme alla possibilità di vivere esperienze in prima persona. Prossimo appuntamento con la Festa della creatività firmata Italian Exhibition Group, Abilmente Roma dal 2 al 5 novembre 2017.