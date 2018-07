Vicenza 3° provincia veneta per percentuale più alta di case “vuote”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Vicenza è la terza provincia del Veneto con la più alta percentuale di case vuote (21%, per oltre 90 mila immobili), preceduta da Belluno (40%, circa 70 mila case), dove però abbondano le case di villeggiatura, e Rovigo (22%, oltre 29 mila case). È quanto emerge da un’analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie, illustrata in occasione dell’apertura del “punto partner” presso l’agenzia Giuliato & Battistin di Piazza del Mutilato 7 a Vicenza.

Solo Affitti ha studiato il progetto “Punti partner” per allargare la sua presenza sul territorio nazionale. L’iniziativa dà la possibilità di creare un corner dedicato alle locazioni all’interno di un’agenzia partner che si occupa anche di compravendite. Solo Affitti concede il proprio marchio in esclusiva di zona, fornendo tutti i servizi che offre anche ai suoi affiliati monomarca. Il progetto è stato pensato per andare incontro a un’esplicita richiesta degli agenti immobiliari che, per ampliare rapidamente l’offerta e diversificare il loro rischio di impresa, hanno chiesto a Solo Affitti di aiutarli a specializzarsi rapidamente nel mercato locativo. A oggi sono oltre 60 i punti partner aperti in Italia.

Secondo Solo Affitti, che si propone di sostenere il mercato locativo valorizzando gli immobili non occupati, tra i comuni vicentini che registrano la più alta percentuale di case vuote ci sono ovviamente le località turistiche di Tonezza del Cimone (75% più di 1500 immobili), Gallio (72%, circa 4000 case) e Roana (68%, più di 6000 appartamenti). Al contrario Altavilla Vicentina (8%, circa 400 case) Sossano e Cartigliano (9% ciascuna) sono i comuni che hanno la percentuale più bassa di immobili sfitti. A Vicenza le case non occupate sono il 13% del totale, per oltre 7500 appartamenti. “Per un monolocale arredato in centro storico a Vicenza – spiega Cristina Zamunaro, responsabile del punto partner Solo Affitti della città – si pagano tra i 300 e i 400 euro al mese. La richiesta può salire fino a un massimo di 500 euro per i bilocali e 700 euro per i trilocali. Registriamo numerose richieste d’affitto anche da parte di cittadini stranieri, che si concentrano su trilocali e bilocali. A muovere il mercato sono soprattutto lavoratori in trasferta, studenti e giovani coppie”. Secondo l’analisi di Solo Affitti, in Veneto le case vuote sono il 19 % del totale (oltre 478 mila immobili).

Quasi in linea con la media regionale si muove la provincia di Venezia (18%, per oltre 82 mila case). La quota di case vuote diminuisce progressivamente nel Veronese (17%, circa 76 mila case) e nelle province di Treviso (16%, oltre 67 mila case) e Padova (14% circa 60 mila appartamenti). In Italia sono oltre 7 milioni le case non occupate (22,5% del totale) con una presenza maggiore in regioni del Sud come Calabria (2° posto nazionale con il 38,7% e 481.741 case), Molise (3° con il 36,9% e 73.524 case) e Abruzzo (4° con il 32,7% e 250.038) per effetto dell’emigrazione. Il trend è sviluppato anche in Valle d’Aosta (1° posto in Italia con il 50% per 58.731 immobili) e Trentino Alto Adige (9° con il 27,2% e 156.771) dove abbondano le case di villeggiatura. Il punto partner Solo Affitti presso l’agenzia di Piazza del Mutilato 7 è aperto dal lunedì al venerdì (9.00 – 12.30 e 15.00 – 19.30) e sabato (9.00 – 12.30).