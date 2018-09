Viale del Sole, rifacimento della pavimentazione: ecco quando

Nelle notti di lunedì 24 e martedì 25 settembre, dalle 20 alle 6, condizioni meteo permettendo, sarà eseguito un intervento di rifacimento e messa in sicurezza della pavimentazione di viale del Sole, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Colombo e via Btg. Granatieri di Sardegna.

La corsia interessata dai lavori sarà quella con direzione autostrada e zona industriale. Per consentire l'esecuzione dell'intervento è previsto il restringimento della carreggiata; il transito sarà comunque sempre garantito.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it/.