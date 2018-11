Maltempo: prosegue senza sosta l'installazione dei gruppi elettrogeni

Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le attività di riparazione proseguono senza sosta da una settimana per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla penisola e in particolare sul Triveneto, dove si sono verificati guasti diffusi sia sulla rete di trasmissione nazionale che sulle linee di media e bassa tensione.

Rispetto al 29 ottobre, sono state già rialimentate complessivamente 262.000 utenze in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Durante la notte sono proseguiti senza sosta gli interventi delle squadre di E-Distribuzione, che hanno consentito di rialimentare ulteriori 2.000 clienti in Provincia di Belluno.

Alle ore 11:30 di domenica rimanevano circa 1.500 utenze disalimentate, quasi esclusivamente seconde case e clienti situati nelle frazioni del bellunese dove persistono tuttora gravi problemi di viabilità, quali rischio frane o limitazione al transito di mezzi pesanti, questi ultimi necessari per il trasporto di gruppi elettrogeni da parte di E-Distribuzione.

E-Distribuzione è in costante contatto e coordinamento con la Prefettura, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, anche in base all’evolversi delle condizioni meteo che compromettono la possibilità di intervenire in sicurezza.

Nonostante le limitate condizioni di transito disposte dalle Autorità competenti, E-Distribuzione sta continuando ad effettuare il trasporto e l’installazione di gruppi elettrogeni per completare il ripristino del servizio elettrico. Inoltre, ulteriori gruppi elettrogeni, già presenti nel bellunese e pronti per l’installazione, vengono consegnati nelle aree più impervie attraverso l’utilizzo di elicotteri abilitati ai trasporti speciali, anche grazie all’intervento dell’Esercito Italiano. In particolare, per quanto riguarda il Comune di Gosaldo sono in consegna, mediante voli con elicottero, diverse decine di generatori che verranno gestiti direttamente dal Comune stesso per situazioni di particolare necessità. In totale, sono oltre 1.200 i gruppi elettrogeni impiegati da E-Distribuzione nel bellunese, tra quelli già installati e quelli che saranno installati non appena gli ultimi Comuni saranno raggiungibili.

E-Distribuzione ricorda infine che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.