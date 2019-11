Veneto: alti e bassi per gli affitti nel terzo trimestre 2019

Si conferma positivo il trend del mercato immobiliare veneto nel corso del terzo trimestre del 2019. Come rilevato dall’Osservatorio di Immobiliare.it, che ha tracciato l’andamento del settore residenziale, a livello regionale i prezzi delle case e i canoni d’affitto sono andati incontro a una crescita di oltre un punto percentuale: rispettivamente +1,1% e +1,5%.

Locazioni altalenanti

Tra giugno e settembre di quest’anno il comparto delle locazioni ha evidenziato una buona vivacità, con i canoni che in media si sono attestati sugli 8,64 euro al metro quadro. Considerando le diverse zone, tuttavia, emerge un trend altalenante: per affittare un bilocale di 50 mq a Vicenza, ad esempio, occorrono circa 425 euro, l’1,4% in meno rispetto a tre mesi fa. E non si tratta dell’unica città segnata da un decremento del costo degli affitti: la stessa dinamica si registra anche a Treviso (-0,2%), Rovigo (-0,9%) e soprattutto Venezia (-3,1%). Pur confermandosi la città più cara in cui affittare casa (12,36 €/mq), quest’ultima ha subìto il calo peggiore sia su base trimestrale sia considerando gli ultimi sei mesi (-3,2%).

Performance decisamente migliori per Belluno e Verona, che registrano entrambe una crescita del 4,9% rispetto a giugno 2019. E non è tutto: nel corso dell’ultimo anno le due città hanno visto i canoni di locazione aumentare rispettivamente del 10,1% e dell’8,8%. Situazione rosea anche per Padova, che nell’ultimo trimestre ha fatto segnare un +1,6% vedendo i canoni salire fino a 9,74 euro al metro quadro