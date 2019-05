Rino Mastrotto Group: «Nessun rischio per l'occupazione»

Rino mastrotto group spa non ha pianificato e non ha intenzione di pianificare alcuna riduzione del personale.

Questa la risposta dell'azienda di via dell'Artigianato, a Trissino, alla notizia riportata alcuni giorni fa sul nostro giornale, a firma del giornalista Marco Milioni. La nota, a firma dell'avvocato Enrico De Negri, prosegue specificando che

è altresì falso che i vertici della società abbiano rischiesto un incontro con le rappresentanze sindacali a tal fine. Pertanto, non vi è alcun timore per l'occupazione. Inoltre non è affatto vero che Rino Mastrotto Group starebbe navigando in acque molto agitate.