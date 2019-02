«Più merda nei campi e meno nei mercati finanziari»

Valerio Malvezzi è un economista, già Deputato in Parlamento in Commissione Finanze con delega di gruppo al settore banche, già Presidente di Garanzia Italia e consulente di società partecipate pubbliche in tema di credito e aiuti alle imprese.



Professore a contratto di comunicazione finanziaria all'Universita' di Pavia e co-fondatore di Win The Bank, il primo e tutt'ora unico progetto formativo privato specializzato sulla negoziazione bancaria tra banca e impresa, disegnerà l'evoluzione drammatica del settore bancario italiano offrendo al contempo a imprenditori e professionisti soluzioni pratiche e professionali per operare come impresa in Italia nella negoziazione bancaria nel quadro della rivoluzione del mercato del credito.

Sarà al teatro San Marco di Vicenza, mercoledì 6 febbraio, per l'evento "LA CITTÀ CHE VOGLIAMO, L'EUROPA CHE VOGLIAMO, LA MONETA CHE CI SERVE", dove tratterà il tema del rapporto tra banche e imprese nel futuro italiano prossimo venturo.