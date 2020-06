Valdastico: chiusure straordinarie per lavori

In A31, a seguito di lavori di sfalcio della siepe dello spartitraffico centrale, verranno chiuse le corsie di sorpasso di entrambe le carreggiate dall’interconnessione con A4 fino al casello di Dueville nelle notti dal 29 giugno fino al 3 luglio 2020 dalle ore 21.00 alle ore 6.00.

Sempre lungo la Valdastico, per lavori di manutenzione giunti, tra i caselli di Vicenza Nord e Longare (al Km 53+175) in carreggiata Sud (in direzione Rovigo), verrà chiuso lo svincolo di immissione per il traffico proveniente da Venezia e diretto a Rovigo e si viaggerà solo su una corsia di marcia, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di sabato 27 giugno 2020.

In A4 il traffico proveniente da Venezia e diretto in A31 direzione Rovigo potrà uscire a Vicenza Est e rientrando in autostrada proseguire il viaggio per Rovigo.