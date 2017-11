Valdagno, morto Bruno Oboe storico sindacalista CISL

Lutto nel mondo del sindacato veneto. Dopo una vita passata a dedicarsi ai diritti dei lavoratori nella CISL,mercoledì mattina si è spento a 77 anni il valdagnese Bruno Oboe.



Aveva inziato a lavorare a 14 anni, prima in una fabbrica di cromatura poi alla Marzotto di Valdagno, dove mosse i primi passi nel sindacato di cui divenne segretario provinciale nel '76 fino al '91, quando fu eletto segretario regionale. Lasciò l'incarico nel '94, per traghettare la DC veneta nel PPI, che lasciò per contrasti con Rosy Bindi.Inoltre è stato presidente del Centro logistico intremodale e dei servizi (Cis) dal ´97 al ´99.