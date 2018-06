Valdagno, Giro d'Italia 2018: strade chiuse lungo il percorso

Il percorso transiterà anche in comune di Valdagno. La gara, infatti, scenderà da Recoaro Terme lungo la SP246 fino alla rotatoria "delle vasche" (V.le dei Lanifici) per poi imboccare Via Pasubio e salire verso la frazione di Novale. Giunti al bivio tra Via Bella Venezia e Via Sandri e Menti, i corridori infileranno quest'ultima alla volta del GPM del Passo Zovo.

Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e consentire il regolare svolgimento della manifestazione è prevista la chiusura temporanea di tutte le strade lungo il percorso, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Alle principali intersezioni (circa 54 quelle presidiate sul territorio valdagnese) sarà presente il personale della manifestazione che provvederà a gestire il traffico fino al reale transito della competizione.

La gara sarà preceduta da alcuni mezzi della Polstrada. Al loro passaggio scatteranno le chiusure stradali. La viabilità verrà quindi ripristinata subito dopo il passaggio dell'intera carovana.

Si invitano i cittadini che dovessero avere accessi a garage e passi carrai sul percorso della gara ciclistica a prestare la massima attenzione nelle manovre, attendendo il normale deflusso dei corridori e il transito dei mezzi di fine corsa prima di reimmettersi in strada.