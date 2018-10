«Urla e continue minacce di licenziamento»: la risposta dell'OTB

La nota dell'OTB in risposta all'articolo Sciopero alla Diesel, «Urla e continue minacce di licenziamento»: l'appello a Rosso

“Diamo seguito all’articolo da voi pubblicato lo scorso 22 ottobre in merito alle agitazioni sindacali avvenute presso un magazzino di una delle società del gruppo OTB (specificamente Brave Kid e non Diesel come da voi erroneamente menzionato) per chiarire la nostra posizione ed evitare inutili strumentalizzazioni.

Brave Kid – azienda parte del gruppo OTB - ha affidato in appalto a DHL Supply Chain, player internazionale di settore, la gestione delle attività logistiche presso il sito in questione. A sua volta, DHL Supply Chain ha deciso di fornire alcuni servizi logistici per il tramite di un consorzio di cooperative.

E’ evidente che la gestione delle risorse umane impiegate presso il magazzino dell’azienda Brave Kid sia direttamente curata dalle cooperative, senza alcun contatto da parte dell’azienda committente (nella fattispecie Brave Kid).

Ciononostante, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono l’operato del nostro gruppo, stiamo dando corso ad ulteriori approfondimenti con il nostro referente diretto DHL Supply Chain.

Qualora emergessero effettive criticità sarà nostra premura richiedere a DHL Supply Chain di attivarsi affinché queste ultime vengano tempestivamente "risolte.