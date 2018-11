Truffati popolari venete, anche Salvini all'incontro: prudente ottimismo

Doveva essere un incontro cruciale ma così non è stato. Oggi, martedì, al Ministero dell'economia e delle Finanze è stata ricevuta una delegazione di rappresentanti delle vittime del crac delle popolari venete. Al centro dell'incontro la questione rimborsi. Al tavolo non è voluto mancare il ministro degli Interni Matteo Salvini.

In una nota congiunta, Luigi Ugone di Noi che credavamo nella BPVI e Letizia Giorgianni di Vittime del Salvabanche, hanno "preso atto della volontà di modifica del testo da parte del Ministero e sono in attesa di capire se davvero le intenzioni dimostrate oggi, che migliorerebbero notevolmente il testo, verranno tradotte in norme". Molto apprezzata la presenza di Salvini che, riferiscono, ha assicurato l'impegno del Governo per rislvere in tempi stretti una questione che vede coinvolte igliaia di famiglie