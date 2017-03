Lavoratori Miteni in sciopero: “Preoccupazione per la salute”

I lavoratori della Miteni, l’azienda ancora al centro di polemiche per la questione pfas, incroceranno le braccia dalle ore 21.45 di mercoledì 22 alle ore 21.45 del giovedi 23 marzo per i turnisti e dalle ore 08.30 alle ore 17 di giovedì 23 marzo per i giornalieri. Lo sciopero, organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, è stato proclamato – come si legge sul comunicato sindacale – “a sostegno delle richieste, più volte presentate all'azienda in termini di investimenti e piano industriale e per dar voce alla forte preoccupazione dei lavoratori Miteni.

Oltre ad un presidio di fronte all'azienda è previsto un pullman per far sì che una delegazione di lavoratrici e di lavoratori che porteranno davanti alla Regione le loro testimonianze sui quattro temi. Il primo è la salute, con richiesta di inserimento dei dipendenti Miteni (compresi ex e terzi) nel piano Regionale di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta ai pfas. A seguire il discorso sull'ambiente, per il contesto ambientale dell’insediamento del sito produttivo di Trissino e situazione della sua contaminazione.

Altro tema è la sicurezza, che riguarda la preoccupazione dei lavoratori per l'incolumità propria e per la salvaguardia degli impianti per la possibile reiterazione di gesti quale il recente atto di accesso forzato e non autorizzato di protesta all’interno dello stabilimento da parte di manifestanti mascherati. Infine occupazione e cioè le prospettive di permanenza del sito produttivo di Trissino in relazione al contesto ambientale.