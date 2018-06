Trenitalia, nuovo Frecciargento tra Vicenza e Roma

Cresce l’offerta di lunga percorrenza per la regione Veneto con il nuovo Frecciargento Roma - Vicenza, attivo dal 1° luglio e, definitivamente in orario, anche oltre il periodo estivo.

Sono 2 le tratte giornaliere che permettono di collegare le città in meno di 3h e 30 minuti: partenza da Roma T.ni alle ore 14:45 e arrivo a Vicenza alle 18:11, partenza Vicenza 11:24 e arrivo a Roma T.ni alle ore 14:50, con fermate intermedie a Verona Porta Nuova, Bologna Centrale e Firenze Campo di Marte.

L’offerta Trenitalia lunga percorrenza raggiunge così, da e per Vicenza, un totale di 50 collegamenti al giorno, mentre per la regione Veneto un totale di 116 collegamenti al giorno con 72 Frecciarossa, 30 Frecciargento, 4 Frecciabianca, 4 Intercity, 4 Intercity Notte, 2 Freccialink.

Alle fermate stagionali, studiate ad hoc per incentivare i flussi turistici, come il Freccialink da e per Cortina d’Ampezzo e il Cadore, si aggiungono le promozioni estive di Trenitalia che prevedono speciali sconti del 30%, con l’offerta “Insieme”, per gruppi fino a 5 persone; sconti dal 30 al 50% per giovani under 30 e senior over 60 anni con l’offerta “Young” e “Senior”; gratuità completa per minori di 15 anni accompagnati grazie a “Bimbi gratis”; un particolare servizio di accompagnamento esteso a tutti, con un’attenzione particolare a clienti anziani o con difficoltà, che potranno quindi muoversi anche da soli, e la possibilità di portare il proprio cane in vacanza con sé ad agosto viaggiando al prezzo simbolico di 5 euro.

Numerosissime le partnership che Trenitalia ha siglato a vantaggio dei propri clienti, che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l’estate pernottando in vari hotel e alberghi, o partecipando a festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando musei e centri espositivi.

A conferma dello slogan che accompagna l’intera programmazione stagionale della società del Gruppo FS Italiane: l’Estate è Trenitalia.