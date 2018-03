Tram a Vicenza: Svt acquisterà i 16 mezzi con i 19 milioni di finanziamento ministeriale

Sarà Svt ad acquistare e a gestire, per conto del Comune di Vicenza, i 16 mezzi della nuova linea elettrica del trasporto pubblico locale, grazie al contributo di 19 milioni di euro concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'individuazione della Società Vicentina Trasporti, azienda in house affidataria del contratto di servizio del tpl di Vicenza, quale soggetto attuatore della fornitura e messa in esercizio dei veicoli elettrici, è stata infatti compiuta dalla giunta comunale e a brevissimo approderà in consiglio comunale.

“Si tratta - dichiara il sindaco Achille Variati – di un nuovo importante passaggio che facciamo per assicurare alla città di Vicenza un sistema di trasporto pubblico assolutamente innovativo ed ecologico, a costo zero per la comunità locale. Se, infatti, l'infrastruttura della nuova linea urbana a trazione elettrica sarà totalmente a carico dello Stato, che la realizzerà nell'ambito delle opere connesse all'attraversamento di Vicenza della linea alta velocità alta capacità ferroviaria, l'acquisizione dei mezzi avverrà grazie ai 19 milioni di euro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

“Questo finanziamento - aggiunge l'assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza - è il coronamento di una programmazione iniziata con il Pum, cioè il Piano urbano della mobilità approvato nel 2012, che ha visto mettere al primo posto delle modalità di spostamento il trasporto pubblico, passando attraverso i finanziamenti del Bando periferie, che determineranno quest'anno l'avvio del servizio a chiamata diurno per le frazioni e le aree meno servite, e delle risorse del Por Fesr, mediante le quali saranno acquistati entro quest'anno 21 mezzi a basso impatto che consentiranno di dismettere gli autobus più obsoleti e inquinanti ancora in circolazione”. Il nuovo sistema ad alta mobilità con alimentazione elettrica collegherà i quadranti ovest ed est della città, e i relativi parcheggi di interscambio, con la stazione dei treni di viale Roma.