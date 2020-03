"Torniamo presto", l'iniziativa a sostegno delle attività più colpite dall'emergenza Covid-19

Il vicentino Paolo Dal Lago ha lanciato nei giorni scorsi l’iniziativa ‘Torniamo presto’: una piattaforma telematica raggiungibile alla pagina www.torniamopresto.it dove albergatori, ristoratori e commercianti possono proporre ai loro clienti una gift-card da acquistare subito e riscuotere non appena la fase più acuta di questa emergenza sanitaria sarà alle spalle.

“Una proposta veramente interessante che abbiamo scelto di patrocinare fin da subito come Comune di Vicenza: non solo un messaggio di solidarietà in questa fase così complessa, ma un’iniziativa concreta, che determina un’immediata liquidità per chi sceglie di aderire” spiega l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive di Vicenza Silvio Giovine, “le varie restrizioni introdotte hanno azzerato in pochi giorni il fatturato di molti alberghi, esercizi pubblici e attività commerciali: ‘Torniamo presto’ consentirà a questi imprenditori di incamerare un po’ di liquidità, fidelizzando la clientela”.

“Il nostro sistema produttivo è fermo, e senza nessun aiuto reale per la liquidità e per il sostegno delle nostre imprese l’Italia corre il rischio di dover presto affrontare una crisi economica senza precedenti. Questa piattaforma innovativa e versatile, che parte dal Veneto, dal genio di un imprenditore vicentino, potrà essere d’aiuto in tutto il territorio nazionale come prima risposta alle necessità di tante attività dei settori più colpiti, come il turismo, la ristorazione ed il commercio” afferma invece l’Assessore Regionale al Lavoro Elena Donazzan, che conclude “in attesa di misure concrete da parte del governo per gli imprenditori e per le partite IVA, non posso che plaudire a Paolo Dal Lago per questa sua valida iniziativa, che auspico possa presto estendersi in tutta Italia con il sostegno di Amministrazioni comunali e Associazioni di Categoria”.