Torna “Abilmente”, dal 23 al 26 marzo le idee creative vanno in scena a Vicenza

Ricamare, realizzare bijoux artigianali e scrapbook è terapeutico e rafforza il sistema immunitario: chi “fa la calza”, si dedica all'home decor o al decoupage, riesce a tenere lo stress al guinzaglio, frena la pressione sanguigna, esorcizza la demenza senile e addirittura l'Alzheimer. È questa la nuova moda che arriva da oltreoceano e che, secondo alcuni, è più costruttiva – e meno dispendiosa - di una seduta dallo psicanalista. Se pensavate che l'handmade fosse un hobby per signore anziane sedute davanti al camino, vi sbagliate di grosso: la manualità creativa ha contagiato anche star come Sarah Jessica Parker.

Al posto di Xanax e Lexotan, usati ed abusati nella società postmoderna, via libera a ferri da calza, gomitoli, colori a tempera e perline. I movimenti precisi, sempre identici e regolari tipici delle attività artigianali, sono talmente tanto rilassanti, simili allo zen o alla preghiera, da aiutare a distendere i nervi. E a dirlo è anche la scienza: Herbert Benson, professore di Harvard ed esperto in tecniche di rilassamento, ha pubblicato numerosi saggi sul lavoro creativo che, sostiene, rappresenta un potente antistress, un antidoto ai ritmi frenetici della vita forsennata delle grandi città.

Anche l'Italia, soprattutto negli ultimi anni, ha acceso i riflettori su questa nuova e

affascinante tendenza: sono tante le manifestazioni e le réunion di appassionate che si incontrano per scambiarsi consigli e suggerimenti. Il prossimo evento da segnare sull'agenda, per tutte le 'Handmade addictet', è Abilmente, La Fiera della Manualità creativa, che andrà in scena dal 23 al 26 marzo a Vicenza. Qui, si sono date appuntamento le donne creative di tutto lo Stivale per scoprire i due percorsi che si snodano tra le due aree: la Hall 7 con la ‘Fabbrica dei sogni’, una sorta di pentola magica in cui trovare idee e materiali per dare forma alla propria fantasia, nel regno del cucito creativo, del ricamo, del patchwork, del crochet, del tricot e dei bijoux.

La Hall 1 con ‘Ricordati di me’, un giardino ideale dove far germogliare i più bei ricordi della vita. Fil-rouge di Abilmente sono le tre Isole della Creatività: spazi di ispirazione e contenitori di storie. L’Isola ‘Mi racconti una storia’ (presso la Hall 7) è dedicata al luogo della casa deputato alla fiaba: la cameretta del bambino. Questo spazio sarà il palcoscenico per mostre di illustrazioni per l’infanzia, laboratori per la creazioni di libri handmade, teatro dei burattini.

L’Isola ‘Il viaggio della vita’(presso la Hall 1) è il motore per far vivere creativamente i momenti più belli legati al viaggio: in calendario corsi di acquerello, rilegatura e costruzioni di taccuini ispirati al grande Bruce Chatwin. L’Isola ‘Profumo di Primavera’ (presso la Hall 7) un luogo magico dove il cambio di stagione e il risveglio della natura si trasformano in fonti di ispirazione per le decorazioni più ‘esperienziali’.

