Thiene, apre Burger King: 130 posti a sedere e King drive aperto fino a tarda notte

La sede, che sviluppa su oltre 450 metri quadrati e dispone di 130 posti a sedere, ha contribuito a dare lavoro 40 dipendenti, fra cui 4 figure manager e un direttore oltre alla crew. Il ristorante è situato in via dei Mestieri e dispone di un ampio parcheggio gratuito e del King Drive, il servizio di drive-through dedicato a chi desidera ordinare il proprio menù preferito direttamente dall’auto e attivo tutti i giorni, dalla domenica al giovedì, dalle 11 alle 24, il venerdì fino alle 3 e il sabato fino alle 5 del mattino.

Il ristorante di Thiene è stato arredato seguendo il nuovo concept design Burger King; materiali naturali, toni brillanti e tanto legno, per offrire ai clienti un’esperienza carica di gusto e di colore in un ambiente caldo che stimola l’appetito! Il punto vendita di Thiene è il quindicesimo ristorante aperto in Veneto, a dimostrazione del vivo interesse che l’azienda nutre nei confronti della Regione.

Orari al pubblico – Thiene:

Domenica - Giovedì: dalle 11 alle 24 Ristorante e King Drive

Venerdì: Ristorante dalle 11 alle 24, King Drive fino alle 3 del mattino

Sabato: Ristorante dalle 11 alle 24.00, King Drive fino alle 5 del mattino