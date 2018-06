Territori del Brenta rilancia il turismo a Bassano, i sindacati : "Grande opportunità"

Cgil Cisl e Uil dell'area di Bassano del Grappa concordi sul tema del turismo in particolare nei territori del Brenta. Al centro del rilancio della proposta turistica il marchio "Territori del Brenta", un progetto di marketing territoriale per raggruppare associazioni di categoria, commercianti e portatori di interesse locali in un unico brand per l'area bassanese.

Fabiola Carletto, responsabile della Cgil di Bassano del Grappa, sottolinea: "Abbiamo voluto ribadire come Organizzazioni Sindacali l’importanza del settore del Turismo che in Italia come sappiamo ha un peso del11% circa sul Pil e del 12,5% sull’occupazione e quindi attraverso il Progetto di realizzazione del Marchio D’Area Territori del Brenta, crediamo possano crescere fortemente le presenze turistiche nel territorio creando così possibili Opportunità occupazionali. Per questo unitariamente abbiamo espresso il massimo impegno per agevolare questo progetto".

La strategia, secondo i sindacati porterebbe dei benefici "alla nostra economia e, cosa fondamentale per il nostro essere organizzazioni di rappresentanza, un incremento dell'occupazione nei settori del commercio, dei pubblici esercizi, degli alberghi ed avere altrettanto importanti riflessi positivi per tutto l’indotto"

"Il progetto è ambizioso: molti infatti saranno gli ostacoli che ci troveremo durante il percorso, ma vogliamo provarci fino in fondo anche sfruttando il momento favorevole che vede già il settore in grande crescita e soprattutto si deve sfruttare il grande entusiasmo che sentiamo crescere e che ha permesso, cosa non così scontata, di unire davvero, con estrema consapevolezza, tutte le anime presenti nel territorio - conclude Carletto - La responsabilità è forte, ma vincere questa scommessa può davvero portare dei vantaggi straordinari a tutta la comunità dei Territori del Brenta ed in questo come Confederazioni Sindacali, unitariamente, abbiamo espresso il massimo impegno per agevolare ed aiutare il processo di sviluppo di questo importante progetto".