Tangenziale Sud di Vicenza chiusa per lavori

Per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione della pavimentazione stradale sulla tangenziale sud di Vicenza, ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Padova S.p.a., dalle 21 di sabato 28 ottobre alle 6 di domenica 29 ottobre, il tratto di tangenziale sud tra Campedello e Vicenza Ovest verrà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. La chiusura e le deviazioni saranno segnalate in loco.