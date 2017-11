Svt, componente Cda cercasi: candidature entro il 4 dicembre

Il sindaco deve procedere alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione di S.v.t. Società Vicentina Trasporti srl.

Gli interessati devono presentare la candidatura corredata di curriculum vitae, con indicate esperienze, competenze e conoscenze; dichiarazione di adesione agli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale; dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo statuto comunale e dallo statuto dell’ente; elenco degli incarichi che si ricoprono o che si sono ricoperti nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della candidatura, anche nel caso in cui gli stessi nel frattempo siano cessati; elenco delle eventuali condanne subite per reati commessi contro la pubblica amministrazione; copia del documento d’identità, salvo che non si presenti la candidatura di persona all’ufficio protocollo.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 4 dicembre all’ufficio Protocollo, in corso Palladio 98, o tramite pec a vicenza@cert.comune.vicenza.it o a segreteriagen@comune.vicenza.it. Tutte le informazioni sono contenute nell'avviso pubblicato sul sito del Comune. Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria generale.