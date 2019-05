Dove fare la spesa a Pasqua e a Pasquetta

Molti centri commerciali Vicenza e provincia rimarranno aperti per lunedì 22 aprile in occasione di Pasquetta. Il sabato sono previste iniziative divertenti per i bambini con omaggi di ovetti di cioccolata e animazioni varie.



CENTRI COMMERCIALI APERTI

I punti vendita Tosano saranno chiusi a Pasqua ma aperti a Pasquetta.

L'Auchan di Vicenza in strada delle Cattane 71 rimarrà aperta lunedì di Pasquetta dalle 8.30 alle 21, mentre sarà chiuso il giorno di Pasqua.

Aperto anche il Carrefour di Thiene in via del Terziario 2 per Pasquetta dalle 8.30 alle 20, mentre sarà chiuso per Pasqua.

Iniziative interessanti al Centro Palladio di Vicenza in strada Padana verso Padova 60, aperto per Pasquetta dalle 9.30 alle 20.30 e chiuso per Pasqua.

Anche il "Grifone" Shopping Center di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 rimarrà aperto per Pasquetta dalle 9 alle 20 e chiuso per Pasqua.

Il centro commerciale Galleria Parco Città di Vicenza in via Quadri 59 rimmarrà aperto per Pasquetta dalle 9 alle 13 e chiuso per Pasqua.

Aperto per Pasquetta l'Emisfero di Zanè in via Manzoni 124 e quello di Bassano del Grappa in via De Gasperi 80 dalle 9 alle 20, ma sarà chiuso il giorno di Pasqua.

Chiuso il centro acquisti "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo in via Pola 20 per Pasqua e Pasquetta