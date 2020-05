Strada della Commenda, lavori in via di ultimazione

Proseguono a pieno ritmo i lavori di sistemazione di strada della Commenda, nel tratto a monte compreso tra viale X Giugno e l'incrocio con via Santa Margherita, nel Comune di Arcugnano. Entro la fine di questa settimana sarà ultimata, infatti, l'asfaltatura di un tratto di circa 380 metri. Grazie ad ulteriori disponibilità economiche sarà anche possibile procedere con la sistemazione della pavimentazione di alcuni tratti verso valle, già all'inizio della prossima settimana.

In questi giorni è stato ultimato l'intervento – a cura del servizio Infrastrutture e gestione urbana del Comune di Vicenza, in accordo con il Comune di Arcugnano – per la messa in sicurezza generale della strada, con la sistemazione di un importante cedimento, provocato da vecchi scavi e riporti, che interessava un tratto di circa 50 metri.

Nel dettaglio è stata effettuata la bonifica completa della fondazione stradale e si è proceduto con l'inserimento di una geogriglia tridimensionale di rinforzo e successivi strati di conglomerato bituminoso, performanti per garantire una maggiore vita utile della strada. È stato inoltre realizzato un nuovo scolo delle acque meteoriche. Il cantiere si protrarrà per altri sei giorni circa, condizioni meteo permettendo.

Per consentire l'esecuzione in sicurezza dell'intervento, viste le ridotte dimensioni della strada e gli interventi da eseguire, rimarrà chiuso il tratto di strada interessato dai lavori.Sarà sempre garantito l'accesso ai residenti in base alle indicazioni della segnaletica sul posto. Successivamente il cantiere si sposterà in viale X Giugno dove sarà sistemata la pavimentazione stradale della doppia curva all'incrocio tra viale Dante, via Massimo D'Azeglio e viale X Giugno, con asfalto antiskid (attenuazione acquaplanning).

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/) , il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.