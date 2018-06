Stop del CSM al rientro di Cecilia Carreri: fu la prima a indagare Zonin

"Vorrei dedicare questa giornata - il 21 giugno - a tutti i magistrati eliminati perchè avevano fatto il loro dovere. Ne ho conosciuti molti, alcuni eliminati fisicamente, altri privati illegalmente della loro toga. E' la stessa cosa".

Con questo post su Facebook pubblicato ieri l'ex magistrato Cecilia Carreri ha commentato la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di rifiutare il suo ritiro delle dimissioni e il reintegro nella professione. Carreri, che nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta della procura vicentina sulla Banca Popolare di Vicenza e che chiese l'incrimanazione dell'ex presidente Gianni Zonin, non potrà quindi più indossare la toga da magistrato.

"Le mie dimissioni sono nulle, e lo sanno. La motivazione è stata segretata per paura del giudizio della gente e dei giornalisti - scrive Carreri in un altro post - Trionfano così le illegalità, le ingiustizie, la criminalità. Ora mi ritiro a vita privata e chiedo il silenzio per rispetto degli oltre dieci anni di persecuzione e sofferenza che ho subito per aver fatto il mio dovere di magistrato".

Sulla vicenda è intervnuta anche l'associazione "Noi che credevano nella BPVi": "Apprendiamo in queste ore della decisione da parte del CSM di negare il rientro dell'ex Magistrato Cecilia Carreri. Esprimiamo la nostra amarezza per tale decisione senza entrare nel merito, ma facciamo una semplice considerazione: è infatti indiscutibile il fiuto che l'ex Magistrato ha dimostrato nell'indagare su una vicenda quella di Popolare di Vicenza che all'epoca della sua inchiesta sembrava un regno ovattato e dorato. Quel fiuto di indagare avrebbe potuto evitare l'abisso della banca e il disastro economico del nostro territorio. Evidenziamo comunque che un processo penale è oggi in corso e ci dichiariamo come Associazione assolutamente disponibili ad ascoltare e validare qualunque suggerimento in merito l'ex Magistrato volesse fornirci".