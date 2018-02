Svt la denuncia della Cgil: "Trasporti pubblici al collasso"

Parco mezzi con scarsa manutenzione che restano fermi per giorni e giorni in attesa di pezzi di ricambio che oltre a mettere a rischio la regolare funzionalità del servizio mettono a rischio anche i passeggeri. È quanto denuncia la Filt Cgil di Vicenza sulla situazione della Società Vicentina Trasporti.

"C'é inerzia dell'Azienda e del Comune di Vicenza davanti al disfacimento del trasporto pubblico e a Vicenza la situazione è diventata intollerabile a due anni dalla costituzione della Svt, da tempo accantonata per mancanza di lungimiranza politica e la necessità di indire azioni positive per il riordino del settore", scrive in una nota il sindacato specificando: "Ci sono lavoratori di serie A e di serie B, ancora non si è riusciti ad armonizzare le competenze salariali dei lavoratori delle ex aziende del trasporto, AIM Mobilità e FTV e ancora ad oggi dopo due anni l lavoratori percepiscono competenze salariarli diversificate a parità di lavoro".

Secondo la Filt i turni di lavoro all'interno dell'azienda di trasporto ci sarebbero turni di lavoro massacranti organizzati in maniera unilaterale comprensivi di straordinario forzato con un ricorso sempre più forte alla esternalizzazione del servizio. "Abbiamo chiesto di dare delle risposte concrete a questi ed altri problemi, proponendo soluzioni per i turni , chiedendo la stabilizzazione dei lavoratori precari, proponendo le assunzioni in sostituzione dei lavoratori che vanno in pensione, internalizzando tutti i servizi", conclude il sindacato annunciando che i lavoratori sono pronti a qualsiasi azione di lotta