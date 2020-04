Riaperture delle fabbriche: i sindacati contro la concia e la prefettura berica

Le segreterie di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil in rappresentanza dei lavoratori del distretto conciario dell'Ovest vicentino, a fronte della notizia del diffondersi della concessione di deroghe della prefettura berica per la riapertura «di talune attività del comparto stesso, richiamano le amministrazioni comunali» del comprensorio a promuovere «ogni azione di sorveglianza sanitaria dedita ad assicurare la massima sicurezza nei luoghi di lavoro». È questo il succo di una lettera aperta che i responsabili della segreteria unitaria per la concia in seno alla triplice (rispettivamente per Cgil, Cisl e Uil, Massimo Andolfo, Alberto Selmo e Massimo Zordan) hanno inviato oggi 6 aprile ai sndaci di Arzignano e di Chiampo. «Sarebbe davvero insopportabile per tutti - si legge nella missiva diramata oggi 6 aprile - assistere ad una corsa alle deroghe prefettizie che oltre a determinare disparità competitiva tra gli attori economici della vallata, possa tradursi in pericolo epidemiologico per tutti i cittadini». E ancora «... non vogliamo nemmeno immaginare che cosa significherebbe la eventuale evenienza di focolai di contagio propagati proprio da questi luoghi di lavoro». Evenienza che se si materializzasse sarebbe devastante per la salute pubblica. Il che inciderebbe peraltro anche anche su ulteriori ritardi che si potrebbero generare proprio in danno della ripresa delle attività economiche e un adanno anche alla ripresa della vita sociale tout-court. Questo grido d'allarme, sempre secondo le tre sigle, è giustificato dal venir meno di ogni informazione «sia sui titolari della deroga» sia sulle «misure sanitarie e di sanificazione dei locali adottate, anche laddove la presenza sindacale appare più strutturata». In questo quadro, proseguono i sindacati «chiediamo l'apertura di un tavolo congiunto per un monitoraggio di prossimità che analizzi situazione per situazione anche con il coinvolgimento dei vari attori economici».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.