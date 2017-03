Scuolabus Vicenza, dal 15 marzo al 30 aprile procedura di iscrizione on line

Da mercoledì al via la procedura on line per usufruoire del servizio scuolabus nel comune di Vicenza. E' necessario che il genitore o chi esercita la patria potestà sul minore abbia effettuato l'accreditamento a MyId, il sistema di autenticazione federato della Regione Veneto, e ottenuto un riconoscimento di basso livello.

Il servizio è disponibile sul sito del Comune, alla sezione servizi on line, seguendo il percorso “Servizi scolastici” - "Iscrizioni scuolabus".

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, verrà fatta recapitare la citycard (tessera magnetica) che abilita l'alunno all'utilizzo del servizio e che deve essere caricata nei punti abilitati indicati nella scheda informativa relativa alla citycard. Il servizio inizierà il primo giorno di scuola.

I costi del trasporto per l'anno scolastico 2017/2018 sono pari a 118 euro per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017; 96 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018; 75 euro per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018. Tutti gli approfondimenti sono disponibili sulla scheda urp.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al settore Servizi scolastici, educativi e sport in Levà degli Angeli 11, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.