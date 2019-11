Sciopero alla Smurfit Kappa: duro botta-risposta tra sindacati e azienda

“Questa mattina ho partecipato al presidio dei lavoratori in sciopero per portare la vicinanza della Cgil vicentina ai 4 dipendenti, tutti iscritti alla Slc Cgil, che sono stati accompagnati fuori fai cancelli dalla Direzione aziendale in vista del licenziamento, e per esprimere il totale appoggio della Cgil alla lotta organizzata dalla SLC e che ha visto l'adesione di tutti i dipendenti". Queste le parole del segretario generale della Cgil di Vicenza Giampaolo Zanni.

"È inaccettabile e grave che si vogliano licenziare 4 persone e non si cerchi una ricollocazione interna, e gravissimo che a 2 di loro, che peraltro fanno assistenza a famigliari, si offra l'assurda e falsa "alternativa" di trasferirsi a 100 km di distanza - continua - È inutile che nei convegni Confindustria parli dei lavoratori come delle risorse preziose se poi vengono trattati come "merce”, calpestando la loro dignità. Ci opporremmo con tutte le forze a questa ingiustizia!”

Pronta la risposta dell'azienda: "È stato dichiarato l’esubero di 4 posizioni lavorative a seguito di un importante investimento di automazione produttiva finalizzato a migliorare e mantenere competitiva sul mercato l’offerta dell’unità produttiva. Ai lavoratori interessati è stata offerta una posizione lavorativa alternativa negli stabilimenti Smurfit Kappa del Triveneto, unitamente ad un supporto iniziale al trasferimento. A chi non accettasse tale offerta, l’azienda ha offerto un’integrazione agli strumenti sociali (Naspi), unita ad attività di supporto alla ricollocazione (servizio di outplacement finanziato dall’azienda). Non è stata dichiarata alcuna “serrata”, al contrario lo stabilimento è rimasto aperto in data odierna, come peraltro confermato a tutti i lavoratori la settimana scorsa".