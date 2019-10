25 ottobre 2019, il venerdì nero dei trasporti e non solo: sciopero generale

"Per l'aumento dei salari e delle pensioni, la cancellazione del Jobs Act e della legge Fornero, nonché la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro", sono queste le motivazioni che hanno portato le associazioni sindacali CUB - Confederazione Unitaria di Base; SGB - Sindacato Generale di Base; SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS e USI-CIT - Unione Sindacale Italiana a proclamare lo sciopero generale per la giornata di venerdì 25 ottobre.

Giornata di mobilitazione che interesserà anche il Veneto: bus, treni, aerei e lavoratori autostradali, ma anche le scuole, dove aderiranno docenti, amministrativi e personale Ata. I lavoratori si asterranno dal lavoro per 24 ore.

Per quanto riguarda i trasporti, quello aereo andrà dalle 00.01 alle 24 del 25 ottobre quello ferroviario dalle 21 del 24 ottobre alle 21 del 25 ottobre e quello autostradale dalle 22 del 24 ottobre 2019 alle 22 del 25 ottobre 2019.

I treni potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni ma sono previste fasce di garanzia: i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque a destinazione, a patto che questa sia raggiungibile entro un'ora dall'inizio della protesta; trascorso questo periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21). Italo ha predisposto tutte le misure in linea con la normativa vigente atte a tutelare l’interesse dei viaggiatori.L’elenco dei treni EC e EN garantiti di Trenord è consultabile alla pagina: www.trenord.it/trenigarantiti.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, Svt, Società Vicentina Trasporti, comunica che saranno garantite tutte le partenze dai capolinea solo durante le fasce orarie dalle 5.20 alle 8.29 e dalle 12.00 alle 14.49. Il servizio serale a chiamata urbano di Vicenza è garantito regolarmente dalle ore 20.30.