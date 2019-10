Fonderie Montorso, i sindacati dichiarano lo stato di agitazione: dipendenti in sciopero

Mercoledì 9 ottobre, tutti i 330 dipendenti delle Fonderie di Montorso si raduneranno alle 13 nel piazzale all’entrata dei parcheggi aziendali, a cui seguirà, in segno di protesta fino alle 15, un corteo sindacale lungo la statale SP31 adiacente lo stabilimento delle “Fonderie di Montorso SpA” sita in Via Valchiampo, 62 a Montorso Vicentino.

A darne l'annuncio sono i sindacati Fim-Cisl Fiom-Cgil Uilm-Uil Vicenza che, unitamente alle RSU aziendali, hanno deciso di proclamare una nuova iniziativa di sciopero.

"La mobilitazione nasce dopo la rottura della trattativa sul rinnovo del Premio di Risultato - spiegano - a seguito della dichiarata indisponibilità aziendale al riconoscimento dell’intero premio di risultato per l’anno 2019 e in proseguimento delle iniziative di sciopero dei giorni 26 settembre, 1 ottobre e 3 ottobre che hanno visto la totale e convinta adesione dei lavoratori delle Fonderie di Montorso".