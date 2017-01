Schio, lavori in via Pasini e Pista dei Veneti: cambia la viabilità

In occasione dei lavori di posa cavidotti elettrici, il comune di Schio informa che la circolazione stradale in via Pasini e via Pista dei Veneti, lunedì, martedi, giovedì e venerdì sarà regolata come segue:

- in via Pasini limitatamente al tratto stradale compreso tra le vie Baccarini e Monte Ciove, dalle ore 7 alle ore 18 di lunedì e martedì, è stato posto il divieto di transito eccetto residenti, frontisti e fornitori delle attività commerciali del tratto in parola; divieto di sosta con rimozione forzata. Disposta anche la chiusura delle piste ciclabili monodirezionali in entrambi i sensi di marcia.

- in via Pista dei Veneti in prossimità della chiamata semaforica della rotatoria con via Papa Giovanni XXIII, dalle ore 7 alle ore 18 di giovedì e venerdì, senso unico alternato regolato con apposita segnaletica stradale, movieri e/o impianto semaforico mobile temporaneo se necessario.



Dal provvedimento di sono esclusi i soli residenti o frontisti della via oggetto di chiusura, compatibilmente con l'estensione del cantiere, nonché i mezzi di soccorso ed emergenza che dovessero intervenire in loco ed i mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori.