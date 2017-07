Sarcedo, 67 lavoratrici della Tesina a casa dal 30 settembre

"Sapevamo che la situazione in Tesina srl dopo anni di contratto di solidarietà non era tranquilla, ma la comunicazione di ieri circa la chiusura prevista per il 30 settembre prossimo ci ha freddati. Il nostro compito ora sarà quello di riportare l'azienda a ridiscutere la loro posizione".



Questo in sintesi il commento del Segretario FEMCA Cisl di Vicenza Roberta Zolin alla comunicazione dell'azienda Tesina srl, stabilimento che per PAL ZILERI produce pantaloni. Le lavoratrici hanno scioperato per l'intera giornata di giovedì.