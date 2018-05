Vicenza: chiusura strade a Santa Bertilla

Per consentire l'allestimento e lo svolgimento in sicurezza della seconda edizione dell'iniziativa Fiera al Campo di Gallo, organizzata dall'associazione Vita Nuova a santa Bertilla, la circolazione veicolare della zona subirà alcune modifiche dalle 8 di sabato 12 maggio alle 24 di domenica 13 maggio.

In particolare verranno chiuse via Legione Antonini, tra l'incrocio (rotatoria) con via Btg. Val Leogra e viale Divisione Julia e l'incrocio con via Btg. Framarin, e via Zanardelli nel tratto compreso tra l'incrocio con via Legione Antonini e via Periz.

Su via Legione Anonini verranno inoltre chiusi gli sbocchi di piazzetta mons. Lorenzon e l'uscita di via Btg. Sette Comuni e via Btg. Vicenza.

Subiranno modifiche anche le linee degli autobus Svt (per maggiori informazioni: http://www.svt.vi.it/node/548) .