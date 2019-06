Truffati BPVi, la promessa: «Domani da Tria»

Oggi verso le 13,00 poco dopo la inaugurazione del primo tratto della Pedemontana veneta le associazioni dei risparmiatori colpiti dal crac delle due popolari venete sono tornate a chiedere l'intervento del governo per la annosa questione degli indennizzi che non si è ancora conclusa.

Pur da prospettive diverse Luigi Ugone (Noi che credevamo nella BpVi), Patrizio Miatello (coordinamento Ezzelino da Onara) e Elena Bertorelli (Casa del consumatore di Schio) hanno chiesto lumi sulla procedura ministeriale che dovrebbe portare allo sblocco definitivo delle risorse sul cui ammontare e sulle cui procedure di stanziamento ci sono ancora molti dubbi.

«Entro ventiquattro ore parlerò direttamente con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Cosí faremo il punto della situazione».

Queste le parole di Salvini (in foto) che si è poi avviato verso l'uscita del sito in cui a Breganze oggi si è inaugurato il primo tratto della Spv.

Sullo sfondo non c'è solo l'incertezza legata alla erogazione dei fondi per i risparmiatori (i dirigenti del ministero temono che ristori elargiti in modo troppo elastico potrebbero incorrere nelle tagliole della Ue), ma permane una incertezza generale legata alle sorti del governo. Dopo la vittoria leghista alle ultime europee l esecutivo, almeno secondo alcuni media, potrebbe cadere. Il che potrebbe rendere «drammaticamente complicata» ogni iniziativa tesa ai ristori. Il crac delle ex popolari ha colpito quasi 200 mila ex azionisti di BpVi e VeBa-Veneto Banca.