Rubner Haus: spazi di vita dalla vocazione sostenibile

Sbarca in Veneto la Rubner Haus, azienda italiana fondata a Chienes in Val Pusteria nel 1964, che propone case in legno seguendo un modello integrato unico che si prende cura del progetto dall'albero all'abitazione completa.

Per le abitazioni Rubner vengono impiegati solamente materiali naturali: sughero e fibra di legno che si combinano in maniera eccellente con il legno, ottenendo una casa tutta naturale, che respira e che tutela l’ambiente. Queste case garantiscono coibentazione termica eccellente e superiore ai parametri di legge con una protezione ideale per qualsiasi condizione climatica (montagna, mare e città) e una permeabilità dei sistemi costruttivi al vapore acqueo che aumenta man mano che si procede dall’interno verso l’esterno della parete. Altro elemento distintivo è la flessibilità del sistema di pareti che possono essere ampliate o riconfigurate a piacere anche in un momento successivo e che arrivano in cantiere già allestite con impianti elettrici e idraulici che consentono un enorme risparmio dei tempi di montaggio.

Le case Rubner hanno inoltre una qualità antisismica naturale determinata dalla leggerezza, in quanto il legno pesa circa il 75% meno del cemento armato e questo minor peso permette di contenere gli effetti della forza sismica sull’edificio.

Sotto il profilo dell’ecosostenibilità, per costruire una casa di 100mq sono sufficienti 3 camion di materiale contro i 20 di una casa in muratura, con conseguente risparmio di carburante e di emissioni di CO2; e la quantità di abete utilizzata in media per costruire una casa, ricresce in circa 23 secondi.

Un esempio concreto è a Sarcedo, in provincia di Vicenza, dove Rubner Haus ha realizzato in soli 3 mesi la struttura di oltre 230mq della Gelateria bio Emé: due realtà accumunate dalla stessa filosofia che pone la sostenibilità come valore primario.

Sito: https://www.rubner.com/it/haus/