Rotatoria tra viale del Sole e strada delle Cattane, il 4 e l'11 novembre chiusure per asfaltature

Nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra viale del Sole e strada delle Cattane, sabato 4 e sabato 11 novembre si terranno gli interventi previsti di asfaltatura definitiva della pavimentazione stradale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, sia il 4 che l'11 novembre, dalle 8.30 alle 17, si renderà necessaria la chiusura alla circolazione delle intersezioni di strada delle Cattane, in entrambi i tratti, su viale del Sole.

Risulterà, pertanto, interrotta la direttrice da Vicenza a Monteviale, in entrambe le direzioni.

Ne consegue che i veicoli da e per Monteviale dovranno percorrere strada Biron di Sotto mentre i veicoli in uscita da Vicenza dovranno utilizzare le deviazioni su via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Pieropan-via Fermi.

Sarà sempre consentita la circolazione su viale del Sole, in entrambe le direzioni, e resterà, inoltre, aperta la bretella di svolta a destra da viale del Sole (provenienza autostrada - zona industriale) verso Vicenza centro.

I bus della linea 16 del servizio pubblico locale subiranno deviazioni.