Rosà, demolizione consorzio agrario: strada Provinciale chiusa

Lunedì, dalle ore 9, la strada Provinciale che attraversa il comune di Rosà rimarrà chiusa per l’intera giornata con deviazioni sul posto.



Provvedimento preso per svolgere in sicurezza la demolizione del vecchio consorzio agrario di S.Anna. Lavori che permetteranno la riqualificazione e messa in sicurezza della piazza e dei percorsi ciclo-pedonali della frazione.