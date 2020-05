Il mercato si sposta in piazzale del Donatore per garantire le misure di sicurezza

“Abbiamo deciso – spiega il sindaco Dino Magnabosco – di spostare i banchi in piazzale del Donatore, per garantire il contingentamento degli ingressi".

"È stato constatato che in piazza Italia, via ventiquattro Maggio e via Vaccari per motivi logistici era impossibile istituire un solo ingresso e una sola uscita al mercato, con il conseguente senso unico per i frequentatori, così come prevedono le nuove norme per il contenimento del contagio - continua il primo cittadino - In piazzale del Donatore questo sarà invece possibile e i varchi di ingresso e di uscita saranno presidiati dalla Protezione civile, chiamata anche a vigilare sul rispetto delle distanze interpersonali. Ai commercianti chiediamo quindi questo piccolo sacrificio, che è per il bene di tutti, sperando che sia possibile tornare al più presto alla collocazione tradizionale e centrale del nostro mercato”.