BpVi, arrivano i rimborsi agli azionisti: ecco come fare

La domanda per il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) possono presentarla tutti incluso chi ha aderito, nel 2017, alla transazione dei 9€ per BPVI e del 15% per Veneto Banca.



Il Fir risarcirà tutte le azioni al 30% al prezzo di acquisto e tutte le obbligazioni non convertite al 95% al prezzo di acquisto di tutte i titoli, anche quelli acquistati decenni fa.

Per fare maggiore chiarezza, il comitato Noi che credevamo ha promosso una serie di incontri che si svolgeranno nei prossimi giorni: il 17 luglio, a partire dalle 21, nella saletta riunioni adiacente il Teatro Modernissimo di, via Broli, 19 a

Noventa Vicentina; il18 luglio, dalle 21, all'Auditorium Stefanini, di viale 3° Armata, 35 a Treviso e il 23 luglio all'oratorio don Bosco, di via Verona, 1 a Montebello Vicentino.