Rifiuti, sciopero nazionale l’8 marzo: possibili disagi nell'Alto Vicentino

A causa dello sciopero nazionale dei lavoratori, indetto dalle sigle sindacali USB - Unione Sindacale di Base e Cobas - Confederazione Comitati di Base per mercoledì 8 marzo 2017, AVA Alto Vicentino Ambiente informa i propri utenti che non potrà essere garantito il consueto servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nei seguenti Comuni: Carrè, Chiuppano, Malo, Marano Vicentino, Sarcedo, Schio e Zugliano.



Il servizio di raccolta rifiuti potrebbe dunque subire limitazioni: in caso di mancata raccolta entro le ore 13.00 dell’8 marzo AVA invita gli utenti a ritirare i rifiuti e a esporli nuovamente nelle successive giornate di raccolta “porta a porta” del secco, dell’umido o delle raccolte differenziate previste per il proprio Comune, secondo il normale calendario di raccolta.

Per informazione, ricordiamo le date di raccolta successive allo sciopero.

Raccolta secco:

Carrè, Chiuppano, Malo, Marano Vicentino, Zugliano: MERCOLEDÌ 15 MARZO

Raccolta vetro:

Schio (solo per i commercianti): MERCOLEDÌ 15 MARZO

Sarcedo (zona 2): MERCOLEDÌ 5 APRILE



Per i dettagli relativi al proprio Comune è possibile consultare il sito internet www.altovicentinoambiente.it, chiamare il numero verde 800 189 777 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) oppure contattare AVA tramite la pagina facebook.com/altovicentinoambiente.